Australian Open, oggi Alcaraz-Zverev – Diretta

(Adnkronos) – Tempo di semifinali agli Australian Open 2026. Oggi, venerdì 30 gennaio, Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, sfiderà Alexander Zverev, terzo nel ranking Atp – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto dello Slam di Melbourne.  Grazie alla semifinale raggiunta battendo il padrone di casa De Minaur ai quarti, Alcaraz ha già migliorato il risultato della scorsa stagione, quando fu eliminato proprio ai quarti da Novak Djokovic, avversario di Jannik Sinner nella seconda semifinale.  Il vincente della sfida troverà in finale uno tra Sinner e Djokovic. 
Pubblicato il 30 Gennaio 2026

