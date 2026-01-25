Australian Open, oggi Alcaraz-Paul – Diretta

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz torna protagonista agli Australian Open 2026. Oggi, domenica 25 gennaio il tennista spagnolo sfida l'americano Tommy Paul, numero 20 del mondo – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Melbourne. Alcaraz, nei turni precedenti, ha eliminato Walton all'esordio e poi Hanfmann e Moutet. In caso di passaggio del turno Alcaraz ai quarti troverà il vincente di Bubli-De Minaur.

Pubblicato il 25 Gennaio 2026