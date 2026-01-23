Attualità

Australian Open, oggi Alcaraz-Moutet – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz torna in campo agli Australian Open 2025. Nella sesta giornata dello Slam di Melbourne, oggi, venerdì 23 gennaio, il tennista spagnolo, numero uno del mondo, sfida il francese Corentin Moutet nel terzo turno – in diretta tv e streaming. Alcaraz ha già eliminato Walton all'esordio e Hanfmann al primo turno, mentre Moutet ha battuto Schoolkate e Zheng. In caso di passaggio del turno, agli ottavi Alcaraz troverebbe il vincente di Paul-Davidovich Fokina.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ucraina-Russia-Usa, oggi vertice trilaterale negli Emirati. Zelensky: “Nodo Donbass resta”

3 ore fa

Famiglia nel bosco, manca il traduttore: slitta la perizia sui genitori

3 ore fa

Italia-Germania, oggi vertice Meloni con Merz: cooperazione rafforzata tra Roma e Berlino

3 ore fa

Groenlandia, Ue ritira il ‘bazooka’ anti Trump?

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio