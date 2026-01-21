Attualità

Australian Open, oggi Alcaraz-Hanfmann – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo Carlos Alcaraz. Oggi, mercoledì 21, il tennista spagnolo sfida il tedesco Yannick Hanfmann, numero 102 del mondo – in diretta tv e streaming – nel secondo turno dell'Australian Open 2026. All'esordio Alcaraz ha battuto in tre set Walton, mentre Hanfmann ha battuto Svajda in quattro parziali. Esordio vincente per il rivale Jannik Sinner, che ha battuto Gaston al primo turno. 
Pubblicato il 21 Gennaio 2026

