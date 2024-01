Australian Open, Musetti e Cobolli al secondo turno

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli superano il primo turno del singolare maschile dell'Australian Open 2024. Musetti, testa di serie numero 25, batte il francese Benjamin Bonzi in 4 set per 7-6 (7-3), 7-6 (7-3), 4-6, 6-2 dopo una battaglia di 3h34'. L'azzurro al secondo turno affronta un altro francese, Luca Van Assche, numero 87 del ranking. Cobolli, proveniente dalle qualificazioni, compie un exploit eliminando il cileno Nicolas Jarry, numero 18 del tabellone. Il 21enne di Firenze si impone per 6-4, 3-6, 6-3, 2-6, 7-5 al termine di una maratona di 4h01'. Cobolli sfida ora il russo Pavel Kotov al secondo round. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Gennaio 2024