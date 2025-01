Australian Open, montepremi da favola: quanto guadagnano Sinner e gli altri azzurri

(Adnkronos) – L’Australian Open 2025 avanza verso l'ultimo atto. I big si avvicinano al titolo e al super premio in palio. Quanto guadagna chi vince il primo Slam stagionale? Quanto hanno già guadagnato Jannik Sinner e Lorenzo Sonego nel singolare maschile? Il numero 1 del mondo campione in carica e il piemontese, che per la prima volta in carriera ha centrato i quarti in uno Slam, sono a un passo dalla semifinale. Nel doppio maschile, la coppia Bolelli-Vavassori è già semifinalista. Prima considerazione: l’Australian Open mette sul piatto nel 2025 un montepremi complessivo da 96,5 milioni di dollari australiani (intorno ai 58 milioni di euro), con un aumento di quasi 10 milioni rispetto all’edizione 2024. Parlando proprio del torneo singolare, chi alzerà la coppa a Melbourne incasserà la bellezza di 3,5 milioni di dollari australiani (circa 2 milioni e 100mila euro). Una delle caratteristiche del torneo, visibile in tutti i 4 Slam, è l’approccio paritario in termini di premi, visto che uomini e donne guadagnano le stesse cifre per ogni turno superato. Per ogni passaggio del turno, ci sono dunque delle cifre predefinite. Al vincitore andranno circa 2 milioni e 100mila euro, mentre ai finalisti perdenti circa 1 milione e 140mila euro. Per quanto riguarda i round precedenti, ecco invece i riconoscimenti assicurati:

Semifinali: 1.100.000 dollari australiani (circa 661mila euro)

Quarti di finale: 665.000 dollari australiani (circa 400mila euro)

Ottavi di finale: 420.000 dollari australiani (circa 252mila euro)

Terzo turno: 290.000 dollari australiani (circa 174mila euro)

Secondo turno: 200.000 dollari australiani (circa 120mila euro)

Primo turno: 132.000 dollari australiani (circa 79mila euro)

Jannik Sinner

e Lorenzo Sonego dunque, già ai quarti del torneo, hanno guadagnato fin qui circa 400mila euro. E per quanto riguarda il doppio? C’è da fare intanto una prima distinzione tra torneo maschile e femminile e doppio misto, che prevede riconoscimenti più bassi. Per quanto riguarda i primi, ecco i premi garantiti a coppia per ogni turno. A cominciare dai vincitori, che incasseranno 810mila dollari australiani (circa 486mila euro). Poi, per i finalisti ci saranno 440mila dollari australiani (circa 264mila euro), per i semifinalisti 250mila dollari australiani (circa 150mila euro). Per le coppie, ai quarti saranno invece garantiti 142mila dollari australiani (circa 85mila euro), mentre per chi si ferma al primo turno 40mila dollari australiani (circa 24mila euro).

Per il duo azzurro Bolelli-Vavassori, semifinalista nel torneo maschile, c’è stato dunque già un incasso di circa 150mila euro. Questi, invece, i premi del torneo di doppio misto (sempre da considerare a coppia):

Vincitori: 175mila dollari australiani (circa 105mila euro)

Finalisti: 97.750 dollari australiani (circa 58mila euro)

Semifinalisti: 52.500 dollari australiani (circa 31mila euro)

Primo turno: 7.250 dollari australiani (circa 4mila euro) —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Gennaio 2025