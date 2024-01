Australian Open, Medvedev in semifinale: Hurkacz battuto in 5 set

(Adnkronos) – Daniil Medvedev approda in semifinale all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il russo, numero 3 del mondo e del seeding, supera a fatica il polacco Hubert Hurkacz, numero 9 del ranking Atp e del tabellone, con il punteggio di 7-6 (7-4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4 dopo 4 ore e tre minuti di gioco. Medvedev aspetta in semifinale il vincente tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, e il tedesco Alexander Zverev, numero 6 ranking Atp e del seeding. Prosegue il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che volano in semifinale nel tabellone del doppio maschile. Al terzo Slam come coppia il bolognese ed il torinese hanno battuto nei quarti per 7-5, 6-4, i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puez, ottave teste di serie. Ora, sfida con un'altra formazione tedesca: Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer, che anno avuto la meglio per 6-4, 7-6 (7-3) sui polacchi Hugo Nys e Jan Zielinski, settimi favoriti del seeding. Bolelli-Vavassori sono la seconda coppia azzurra capace di arrivare così avanti a Melbourne dopo Bolelli e Fabio Fognini che ci riuscirono nel 2013 e di nuovo nel 2015, quando conquistarono il titolo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Gennaio 2024