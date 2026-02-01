Attualità

Australian Open, Djokovic verso il ritiro? “Dio solo sa cosa succederà nei prossimi mesi”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Novak Djokovic verso il ritiro? Il tennista serbo ha perso oggi, domenica 1 febbraio, la finale degli Australian Open 2026, battuto da Carlos Alcaraz in quattro set con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Svanito il sogno di conquistare il suo 25esimo titolo Slam, dopo essere riuscito a eliminare Jannik Sinner in semifinale, Djokovic non ha chiarito i dubbi sul suo futuro, che a quasi 39 anni, da compiere il prossimo maggio, appare sempre più incerto. "A essere onesto non pensavo di arrivare qui, alla cerimonia di chiusura del torneo", ha detto Djokovic dal campo durante la premiazione, "Dio solo sa cosa succederà domani, tra sei mesi o 12 mesi. È stato un grande viaggio". Parole che lasciano aperta la possibilità di tornare a Melbourne il prossimo anno, dove Djokovic ha vinto 10 titoli, ma che assomigliano tanto a un messaggio d'addio.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

È morto Francesco Calogero, fisico Nobel per la Pace con Pugwash nel 1995

12 minuti fa

L’appello del Papa: “Speranza in pace, auspico tregua per i Giochi di Milano-Cortina”

40 minuti fa

Scontri al corteo per Askatasuna, l’incontro di Meloni con gli agenti feriti: “Italia giusta è con voi”

56 minuti fa

Caso Epstein, spunta una seconda accusatrice dell’ex principe Andrea

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio