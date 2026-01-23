Australian Open, anticipate le partite di Sinner e Musetti: il motivo

(Adnkronos) –

Anticipate le partite di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, così come quella di Luciano Darderi, agli Australian Open 2026. Il programma della settima giornata dello Slam di Melbourne che inizia nella notte tra oggi, venerdì 23 gennaio, e domani, sabato 24, e che vedrà impegnati i tennisti azzurri, si fa notare per orari 'atipici' per il torneo, che sta per entrare nella sua seconda settimana. Sinner, Musetti e Darderi sono stati 'piazzati' nella sessione diurna, ma il loro orario è stato anticipato di un'ora. Musetti e Darderi, che giocheranno in contemporanea, entreranno in campo infatti quando in Italia sarà mezzanotte e mezza, piuttosto che alla 'solita' 1.30, e così Sinner slitta almeno alle 2, essendo il secondo match sulla Rod Laver Arena. Ma perché questa scelta? Il motivo è dovuto alle alte temperature che arriveranno a Melbourne nella giornata di sabato. Dai circa 26 gradi di oggi infatti si passerà ai 40 previsti. Per salvaguardare la salute di atleti e spettatori quindi l'organizzazione ha deciso di anticipare di un'ora la sessione diurna, mentre le partite di quelle serali, tra cui quella di Djokovic, rimarranno agli orari abituali, cominciando alle 9 ora italiana.

Pubblicato il 23 Gennaio 2026