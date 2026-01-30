Attualità

Australian Open, Alcaraz fatica con Zverev: “È una battaglia mentale”. E vince il set

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Mental coaching per Carlos Alcaraz nella semifinale degli Australian Open 2026. Il tennista spagnolo affronta oggi, venerdì 30 gennaio, il tedesco Alexander Zverev per un posto in quella che sarebbe la prima finale della carriera nello Slam di Melbourne, ma il lavoro si sta rivelando più difficile del previsto. Dopo aver portato a casa un primo set molto equilibrato 6-4, il numero uno del mondo ha subito la reazione del tedesco, che ha portato il secondo parziale al tie break. Il game decisivo inizia in sostanziale equilibrio, con nessuno dei due giocatori che cede la battuta e così Alcaraz, si gira verso il suo angolo, alla ricerca di un consiglio. Nessuna indicazione tattica però, ma un diverso tipo di incitamento: "È una battaglia mentale", ha urlato più volte l'allenatore Samuel Lopez, indicando la testa. Alcaraz è tornato quindi in campo annuendo, occhi sulla pallina, ha tenuto il servizio e piazzato il mini break che ha deciso il tie break in quello successivo, riuscendo così a vincere la battaglia.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Mosaner: “Milano Cortina sia fonte d’ispirazione per sognare in grande”

41 minuti fa

Serie A, oggi Lazio-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla

53 minuti fa

Tali e Quali, stasera venerdì 30 gennaio l’ultima puntata: chi vincerà?

54 minuti fa

Champions League, oggi il sorteggio per Inter, Juve e Atalanta: orario e dove vederlo

54 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio