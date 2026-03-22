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Australia, Albanese contestato in moschea: contro il premier urla e insulti

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(Adnkronos) – Dura contestazione per il primo ministro australiano Anthony Albanese, che si è recato in visita alla più grande moschea d'Australia in occasione dell'Eid al-Fitr.  Il premier è stato accolto da urla, insulti e l'accusa di essere un "sostenitore del genocidio" e appoggiare le operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Marzo 2026

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