Aurora Ramazzotti: “I figli in aereo? Metti le cuffie e non rompere”. La polemica sui social

(Adnkronos) – È corretto viaggiare, in particolare in aereo, con i figli piccoli? Aurora Ramazzotti, senza peli sulla lingua, ha detto quello che pensa riguardo al tema, incalzata dalla risposta di un utente, secondo il quale non bisognerebbe viaggiare con i bambini piccoli per non disturbare tutti i passeggeri a bordo. Sempre attiva sui social, Aurora Ramazzotti ha voluto dare dei consigli a una follower che le chiedeva come gestire i lunghi viaggi in aereo con i bambini. La figlia di Michelle Hunziker, che è diventata mamma del piccolo Cesare Augusto il 30 marzo del 2023, ha spiegato come comportarsi in questi casi dato che in passato ha affrontato un viaggio di 12h in aereo con il piccolo. L'utente, in disaccordo con quanto riportato dalla figlia di Eros Ramazzotti, ha così replicato: "Chi porta figli piccoli in aereo può dar fastidio per tante ore a chi invece ha iniziato la propria vacanza e non vorrebbe sentire bambini piangere e magari i bambini si iniziano a portare quando hanno più consapevolezza". Aurora Ramazzotti, allora, ha voluto spiegare il suo pensiero a riguardo con un lungo sfogo pubblicato su TikTok: "Sono consapevole del casino quando si viaggia con un bambino, io faccio tutto ciò che in mio potere per fare stare tranquillo mio figlio e per non disturbare gli altri passeggeri". “Non è una vostra responsabilità, è figlio mio. Sento che è un mio dovere, ma non per il bambino ma perché sono terrorizzata dal parere delle persone, preferisco non chiudere occhio e stare dietro al bambino piuttosto che dare fastidio". Lo sfogo è proseguito: "Per me è assurdo consigliare di aspettare che il figlio sia più consapevole e che abbia almeno 4-5 anni per potersi permettere un viaggio. Chi è il bambino qui? Se tu vuoi leggere un libro e farlo serena, stai a casa", ha sottolineato Aurora Ramazzotti. “Viaggiare può anche essere un’esperienza fastidiosa, non solo per i bambini, ma per diversi motivi. Organizzati! Ognuno è responsabile di se stesso. Io vorrei far stare tranquillo mio figlio proprio per mio figlio, non per gli adulti immaturi che non sono in grado di controllare le loro sensazioni e si comportano come dei bambini”. In netto contrasto con il parere dell'utente, Aurora Ramazzotti ha incalzato: "I bambini non hanno sviluppato una parte essenziale del cervello per controllare gli impulsi e per gestire le emozioni che provano. Noi adulti sì". "Tu solo sei responsabile per te stesso e tu odi vedere i bambini a prescindere e non vuoi averli nel tuo raggio visivo prendi una macchina e vai in un hotel per adulti oppure metti un ca**o di paio di cuffie e non rompermi i cogl***ni", ha concluso la Ramazzotti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Marzo 2025