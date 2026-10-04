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Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti al primo posto della classifica di Ballando con le stelle: cosa è successo

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(Adnkronos) – La coppia formata da Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti trionfa nella prima puntata dell'edizione 2026 di Ballando con le Stelle. Ad annunciarlo è stata come sempre la padrona di casa, Milly Carlucci. La coppia, che si era esibita con un Jive, pur non avendo ottenuto alcun tesoretto, è stata premiata dalla giuria, composta da Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e le new entry Alberto Matano e Barbara D'Urso, soprattutto per le loro potenzialità, e dal pubblico. Al secondo posto della classifica generale c'è la coppia composta da Andy Diaz e Gioia Giovanatti, mentre chiudono il podio Anna Safroncik e Leonardo Lini. Al quarto posto si piazza Noemi Bocchi con Giovanni Pernice, seguiti da Monica Guerritore e Luca Urso e Ornella Muti e Pasquale La Rocca, rispettivamente al quinto e sesto posto.  Si ricordi che il tesoretto di Francesca Fialdini è andato Monica Guerritore e quello di Simona Ventura a Eugenio Finardi. Monica Erra, invece, ha deciso di darlo a Noemi Bocchi. Per il momento sono tutti salvi: nessun ballottaggio o eliminazione durante la puntata. Tutte le coppie torneranno in pista sabato prossimo per la seconda puntata dello show.   
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Ottobre 2026

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