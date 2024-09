Aumentano i collegamenti Foggia-Milano

Da Foggia si volerà verso Linate sette giorni su sette. Dopo mesi di trattative, la Winter 24/25 non solo conferma i sei voli a settimana su Linate previsti attualmente, ma vede l’arrivo della settima frequenza settimanale il venerdì. L’annuncio in mattinata da parte di Aeroporti di Puglia e della compagnia Lumiwings che ha presentato la programmazione dei voli per l’inverno. Dal Gino Lisa quindi si volerà alla volta di Linate, ma non solo.

Confermati infatti i collegamenti con Bergamo, che aumentano dagli attuali due a tre settimanali e che rafforzano ancora di più la connettività con la macroarea di Milano, ma anche con Torino due volte a settimana.

“Il collegamento diretto tra Foggia e Linate – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra regione ed è frutto di un lavoro condiviso e di una visione strategica comune. Sono convinto che guardare nella stessa direzione, mettendo al centro lo sviluppo del nostro territorio e la connettività, ci ha permesso di ottenere un risultato che migliora l’accessibilità della Puglia e potenzia le nostre relazioni con il resto del Paese. Questo collegamento rappresenta un’opportunità importante per il nostro sistema aeroportuale e per l’intera economia pugliese”.

“L’annuncio del collegamento di Linate – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – ci dà ragione del grande lavoro di squadra con la Regione Puglia e la Lumiwings fatto in questi ultimi mesi. Su questo aeroporto si è concentrata l’attività di tutti, perché era necessario poter garantire e arricchire i collegamenti, su una rotta molto apprezzata dai passeggeri sia pugliesi che milanesi e poter quindi soddisfare le esigenze dei due territori”.



Pubblicato il 25 Settembre 2024