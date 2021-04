Auguri al nuovo minisindaco Thomas Tedesco

Ieri mattina, presso il Centro Anziani “Sandro Pertini”, con le dovute precauzioni anti- Covid, si è svolta la cerimonia ufficiale dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale Ragazzi.

A presenziare all’iniziativa il Sindaco Antonio Potenza, l’assessore alla cultura e bellezza Anna Maria Torelli e la delegata alla gentilezza Maria Rita Labombarda, oltre alla presenza delle Autorità Scolastiche e Militari della nostra città.

“Una bellissima manifestazione” – dichiara il Sindaco- “ho provato una immensa gioia nel rivedere i nostri ragazzi. Da anni siamo al fianco dell’Istituto Comprensivo “Torelli-Fioritti” nel progetto “Coloriamo il futuro”. I nostri studenti rappresentano la parte migliore della società moderna. È a loro che dobbiamo guardare con speranza e fiducia, specialmente in questo difficile momento, augurandoci di progettare insieme a loro il percorso della rinascita post-pandemia. A Thomas Tedesco e a tutto il nuovo Mini Consiglio, eletto con le elezioni democratiche svoltesi a scuola lo scorso 14 aprile, i migliori auguri per questa importantissima esperienza di crescita. Un affettuoso saluto anche a Maria Grazia Di Brina, Mini Sindaco uscente, per il proficuo lavoro svolto negli ultimi due anni a fianco dell’Amministrazione Comunale con il mini consiglio comunale”- conclude il Sindaco.

