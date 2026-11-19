(Adnkronos) – “Quando ci incontrammo, qualche anno fa, cercai di convincerlo a venire a La7, ma lui era impegnato con la Rai. Ci rivedemmo qualche anno dopo e, con Andrea Salerno, riuscimmo a convincerlo e realizzò davvero una cosa bella, ‘La Torre di Babele’, che è stato un prodotto importante per la rete. Per la prima puntata volli essere in studio con lui”. Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di RCS MediaGroup, condivide con Adnkronos un ricordo di Corrado Augias, il grande giornalista scomparso oggi.

“L’ho sentito qualche giorno fa, non stava bene – racconta il patron de La 7 – Scherzando, gli ho detto ‘sei responsabile tu di ‘Una giornata particolare’ – la trasmissione condotta da Aldo Cazzullo, in onda il mercoledì in prima serata – dal momento che tu non venivi, ho dovuto trovare un’alternativa di livello, ed è nato un programma di straordinario successo. Corrado e Aldo, poi, erano grandi amici”.

“E’ stato eccezionale in tutto, un grande uomo di televisione, di teatro, ha scritto tantissimi libri e poi sapeva trattare anche argomenti non facili, pensiamo alla cronaca nera con ‘Telefono giallo’. Una capacità che appartiene solo alle persone che hanno cultura, ma anche garbo ed eleganza. Era una persona di grande sensibilità e generosità”.

La sua voce mancherà. “Tanto. La sua era una voce equilibrata, aveva idee precise, ma sapeva ascoltare e aveva il dono di saper ricondurre tutto a una dimensione equilibrata. E poi, soprattutto, aveva la capacità di parlare a tutti, questa era la sua cifra”.

Lunedì andrà in onda una puntata speciale de ‘La Torre di Babele’, il direttore della rete, Andrea Salerno, ha raccontato ad Adnkronos che Augias ha curato personalmente la scaletta di quello che è il suo addio televisivo. Lei l’ha vista? “Non ancora, ma mancano pochi giorni. Sarà un bell’omaggio a Corrado”.

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Pubblicato il 19 Novembre 2026