Audible reinterpreta Dracula con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli

(Adnkronos) – Audible amplia il proprio catalogo di produzioni originali con una nuova reinterpretazione di Dracula, il celebre romanzo di Bram Stoker, trasformato in un thriller psicologico pensato esclusivamente per l’ascolto. Il nuovo Audible Original punta su un’esperienza audio immersiva, arricchita da un cast corale e da un sound design studiato per trasportare gli ascoltatori nel cuore della storia. L’adattamento sarà distribuito a livello globale in sette lingue: inglese, italiano, francese, tedesco, spagnolo castigliano, spagnolo latinoamericano e portoghese brasiliano. Ogni edizione potrà contare su interpreti di primo piano, scelti per dare nuova vita ai personaggi del classico della letteratura gotica. Per la versione italiana Audible ha affidato i ruoli principali a Riccardo Scamarcio, che interpreterà Dracula, e Benedetta Porcaroli, nei panni di Mina. Il cast comprende inoltre Laura Romano nel ruolo della professoressa Van Helsing, Gabriele Sabatini come dottor Seward, Flavio Aquilone nei panni di Jonathan Harker, Sara Labidi nel ruolo di Lucy, Alessandro Quarta come Renfield e Angiola Baggi nel ruolo della signora Westenra. La regia italiana è firmata da Georgia Lepore. Anche la produzione inglese può contare su un cast di grande richiamo, con Jonathan Bailey nel ruolo del Conte Dracula, affiancato da Ella Purnell, Aimee Lou Wood, Louis Partridge, David Jonsson, Lesley Manville, Johnny Flynn, Francis Lovehall e Maggie Gyllenhaal. Le altre versioni internazionali vedranno invece protagonisti Omar Sy e Deva Cassel per il mercato francese, Matthias Schweighöfer e Jeanne Goursaud per quello tedesco, Asier Etxeandía e Claudia Salas nella versione spagnola castigliana, oltre a José María De Tavira ed Esmeralda Pimentel per l’edizione latinoamericana. Secondo Aurelie de Troyer, Head of Audible Content International, questa produzione rappresenta perfettamente l’obiettivo della piattaforma: sfruttare il linguaggio sonoro per rendere ancora più coinvolgente il conflitto psicologico tra Dracula e Mina. L’azienda sottolinea inoltre come la presenza di interpreti internazionali abbia permesso di realizzare un progetto pensato fin dall’inizio per un pubblico globale. Il progetto segna anche l’esordio nella regia audio di Mary Lambert, celebre per il film cult horror Cimitero vivente. L’adattamento è stato scritto da Robyn Ahern, mentre la colonna sonora originale porta la firma del compositore Ilan Eshkeri, affiancata da un sound design completamente immersivo studiato per valorizzare tensione e atmosfera. L’uscita di Dracula è già stata programmata. Le versioni inglese, italiana, francese, spagnola castigliana e spagnola latinoamericana saranno disponibili in esclusiva su Audible dal 1° ottobre 2026, in vista della stagione di Halloween. La versione tedesca arriverà il 9 febbraio 2027, mentre quella in portoghese brasiliano debutterà nel corso del 2027.

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Pubblicato il 23 Luglio 2026