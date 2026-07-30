Audi Q9: il nuovo SUV ammiraglia

(Adnkronos) –

Audi amplia la propria gamma SUV con la nuova Q9, il modello più grande e tecnologicamente avanzato mai realizzato dalla Casa dei quattro anelli. Lunga 5,31 metri, la nuova ammiraglia è progettata per offrire il massimo in termini di abitabilità, comfort e innovazione, rivolgendosi a chi cerca un SUV premium capace di coniugare lusso, versatilità e qualità di guida. L'arrivo nelle concessionarie italiane è previsto nel corso del quarto trimestre del 2026. Costruita sulla piattaforma Premium Platform Combustion (PPC), Audi Q9 adotta di serie la trazione integrale permanente quattro, le sospensioni pneumatiche adattive e lo sterzo integrale, soluzioni che permettono di coniugare agilità e comfort nonostante le dimensioni importanti del veicolo. Al lancio saranno disponibili due motorizzazioni V6 3.0 TDI MHEV plus da 245 CV e 299 CV, mentre successivamente arriveranno anche le varianti plug-in hybrid. L'abitacolo rappresenta uno dei principali punti di forza della nuova Q9. Il SUV è disponibile con configurazione a sette posti oppure, a richiesta, con sei sedute individuali, caratterizzate da sedili posteriori regolabili elettricamente, ventilati e pensati per offrire un livello di comfort paragonabile a quello di una berlina di rappresentanza. Le portiere automatiche, gestibili anche tramite l'app myAudi, e il tetto panoramico elettrocromatico da 1,5 metri quadrati, il più grande mai installato su una Audi, contribuiscono a rendere l'esperienza di viaggio ancora più esclusiva. Sul fronte tecnologico debutta l'architettura elettronica E3 1.2, che gestisce il nuovo Audi Digital Stage composto dal quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, dal display OLED centrale da 14,5 pollici e da uno schermo dedicato al passeggero anteriore. Non mancano l'integrazione con ChatGPT, il sistema operativo Android Automotive OS e un evoluto controllo vocale basato sull'intelligenza artificiale.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Luglio 2026