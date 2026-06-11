Audi Q7, il SUV dei quattro anelli diventa ancora più tecnologico

(Adnkronos) – La nuova Audi Q7 inaugura una nuova fase nella storia del SUV di grandi dimensioni della Casa di Ingolstadt. La terza generazione evolve profondamente il progetto precedente, introducendo una piattaforma aggiornata, un design più muscolare e una dotazione tecnologica che punta a ridefinire gli standard del segmento premium. Lunga oltre cinque metri, la nuova Q7 si distingue per proporzioni più imponenti, passaruota pronunciati e una presenza su strada ancora più marcata. Il frontale è dominato dall’ampia griglia Singleframe, mentre al posteriore spicca una nuova firma luminosa che collega i gruppi ottici lungo tutta la larghezza della vettura. Uno dei punti di forza della nuova Audi Q7 resta la capacità di adattarsi alle esigenze di famiglie e viaggiatori. Per la prima volta il SUV è disponibile nelle configurazioni a cinque, sei o sette posti. La variante a sei posti introduce due sedili singoli nella seconda fila, soluzione pensata per aumentare comfort e praticità nei lunghi viaggi. Cresce anche la capacità del bagagliaio, che nella versione a cinque posti raggiunge fino a 2.075 litri. A contribuire alla sensazione di spazio interviene il nuovo tetto panoramico con trasparenza adattiva e illuminazione integrata tramite micro LED. L’abitacolo introduce il nuovo palcoscenico digitale Audi, composto da strumentazione virtuale, display centrale OLED e schermo dedicato al passeggero. Debuttano inoltre il sistema operativo Android Automotive OS, l’assistente vocale supportato dall’intelligenza artificiale e una nuova architettura elettronica ad alte prestazioni. Al lancio, la gamma è affidata ai motori V6 3.0 TDI mild hybrid plus da 245 e 299 CV. Il sistema abbina powertrain generator, compressore elettrico e turbocompressore, garantendo una risposta immediata e una maggiore efficienza. Non mancano la trazione integrale quattro, il cambio automatico tiptronic a otto rapporti e le sospensioni pneumatiche adattive.

La nuova Audi Q7 arriverà nelle concessionarie italiane a settembre 2026.



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Pubblicato il 11 Giugno 2026