Audi Q3 MY27 evolve con più tecnologia, comfort e sicurezza

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Audi rinnova la gamma dei SUV compatti introducendo il Model Year 2027 di Q3 e Q3 Sportback. L'aggiornamento interessa numerosi aspetti della vettura, dall'equipaggiamento alla sicurezza, passando per la digitalizzazione e le versioni plug-in hybrid, mantenendo invariati i listini rispetto al precedente model year. Tra le principali novità presenti sulla nuova Audi Q3 MY27 figurano dotazioni di serie più ricche fin dall'allestimento Business. Climatizzatore automatico bizona, sedili anteriori riscaldabili, retrocamera e chiave comfort entrano infatti a far parte dell'equipaggiamento standard, migliorando il comfort di utilizzo nella guida quotidiana. Per la prima volta sulla gamma Q3 arriva il passenger display da 10,9 pollici, già visto sui modelli elettrici più recenti della Casa dei Quattro Anelli. Lo schermo dedicato al passeggero amplia il palcoscenico digitale composto dall'Audi Virtual Cockpit da 11,9 pollici e dal display centrale MMI da 12,8 pollici, al quale può aggiungersi l'head-up display. Anche l'interfaccia è stata aggiornata con nuovi comandi al volante, che tornano a privilegiare pulsanti fisici rispetto ai controlli completamente touch. Evoluto anche il sistema di ricarica wireless per smartphone, ora raffreddato, con potenza fino a 25 Watt e allineamento magnetico per una ricarica più stabile. I passeggeri posteriori possono inoltre contare su tre prese USB-C con potenza fino a 100 Watt. Sul fronte della sicurezza debutta una versione ancora più evoluta del cruise control adattivo, che sfrutta dati online per adeguare automaticamente velocità e distanza di sicurezza in base al traffico e alle condizioni del percorso. Migliora anche il sistema di rilevamento della stanchezza del conducente, ora supportato da una telecamera dedicata che monitora il livello di attenzione del guidatore. Importanti novità interessano anche le varianti e-hybrid. Le versioni plug-in introducono infatti la funzione Plug & Charge, che consente di avviare automaticamente la ricarica presso le colonnine compatibili senza utilizzare tessere o applicazioni dedicate. Cresce inoltre la capacità di traino, che raggiunge i 2.000 kg, ben 600 kg in più rispetto al passato.

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Pubblicato il 20 Luglio 2026