Audi presente alla Design Week con il suo hub creativo: Audi House of Progress

(Adnkronos) – In occasione della Design Week, fino al 13 aprile Audi rinnova la sua presenza a Milano negli spazi di Portrait Milano.

Il nuovo hub di Audi, Audi House of Progress, presenta quest'anno il progetto “

flexability

” realizzato nell’ambito della mostra-evento di INTERNI CRE-ACTION. Si tratta di un concetto che nasce dalla fusione di flexibility e ability e delinea l’attitudine fondamentale per affrontare il futuro. Evidenzia quindi la capacità di adattarsi, trasformando il cambiamento in opportunità anziché in ostacolo. L'istallazione è stata realizzata dal duo olandese DRIFT che ha sviluppato un'opera immersiva site-specific ‘Drift Us’, ispirata alla forza primordiale del vento, elemento naturale capace di adattarsi, fluire e generare movimento. Durante la settimana fino al 13 aprile gli spazi di Audi House of Progress ospiteranno momenti di approfondimento e confronto dedicati alla flessibilità nei diversi ambiti. Questa sera avrà luogo l’Audi Night mentre il 10 aprile troveranno spazio sul palco di House of Progress, per un talk interdisciplinare il preparatore atletico di Jannik Sinner, Marco Panichi, il regista Paolo Genovese, e Stefano Gandelli, content creator di Geopop. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Aprile 2025