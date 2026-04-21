Audi porta RS 5 e monoposto R26 alla Milano Design Week 2026

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Audi torna protagonista alla Milano Design Week e sceglie il palcoscenico di Portrait Milano, in Corso Venezia, per presentare al pubblico italiano due anteprime nazionali ad alto contenuto tecnologico: la nuova Audi RS 5 plug-in hybrid ad alte prestazioni e la monoposto Audi R26 del team impegnato nel mondiale di Formula 1. La nuova Audi RS 5 è la prima plug-in hybrid ad alte prestazioni firmata Audi Sport. Un modello che coniuga elettrificazione, dinamica di guida e utilizzo quotidiano, Audi ha quindi portato la tecnologia ibrida nel segmento performance secondo una visione orientata all’efficienza senza rinunciare al coinvolgimento al volante. Accanto all’installazione ovale trova posto la Audi R26, la monoposto che rappresenta l’ingresso del brand nella massima categoria del motorsport mondiale F1 e sintetizza la ricerca tecnologica, competitività e nuova centralità culturale del marchio nel panorama automotive globale. «La ricorrente presenza Audi a Milano non è mai solo legata al prodotto, ma rappresenta il contributo del Brand a un dibattito culturale più ampio», afferma Massimo Frascella, Chief Creative Officer di AUDI AG. «In un mondo che diventa ogni giorno più frenetico e complesso, il design deve aiutare le persone a filtrare la confusione, a trovare chiarezza e a riconnettersi con ciò che è essenziale».

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Pubblicato il 21 Aprile 2026