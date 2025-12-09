Audi e il fascino intramontabile del cinque cilindri

(Adnkronos) – Nel panorama tecnico europeo pochi motori hanno saputo creare una connessione così forte tra ingegneria, carattere e identità di marca come il cinque cilindri Audi. Un’architettura che nel 2026 festeggerà mezzo secolo di storia e che continua a distinguersi per compattezza, fluidità di erogazione e un timbro sonoro che è diventato parte del patrimonio tecnico dei quattro anelli. Dalla sua comparsa sulla seconda generazione di Audi 100 nel 1976 fino alla più recente evoluzione del 2.5 TFSI, la filosofia non è mai cambiata: ottenere elevate prestazioni partendo da soluzioni intelligenti, concrete, prive di eccessi formali. L’introduzione del primo cinque cilindri segnò per Audi un salto di qualità: maggiore coppia, frazionamento equilibrato e ingombri ridotti rispetto ai sei cilindri dell’epoca. Una soluzione che aprì la strada alle successive applicazioni sportive. Con l’avanzare degli anni il cinque cilindri ha mantenuto un ruolo chiave nella crescita tecnologica del marchio. Dal ritorno in grande stile con Audi TT RS nel 2009 fino al progetto introdotto nel 2016, Audi ha ridotto i pesi adottando un basamento in lega leggera, ottimizzato la lubrificazione e introdotto rivestimenti al plasma per diminuire gli attriti. Un lavoro di fino che ha portato l’unità a raggiungere 400 CV e 500 Nm, numeri oggi appannaggio della Audi RS 3, capace di esprimere un comportamento brillante, immediato e sorprendentemente efficiente. Il sound rimane un tratto distintivo, esaltato dalla gestione variabile delle valvole di scarico. La produzione conserva un approccio artigianale: ogni cinque cilindri viene assemblato a mano nello stabilimento ungherese di Gyor da tecnici specializzati che seguono l’intero processo, dalla costruzione ai test finali a caldo, prima della spedizione a Ingolstadt.

Pubblicato il 9 Dicembre 2025