Audi alla Milano Design Week tra performance e visione

(Adnkronos) – Alla Milano Design Week, Audi consolida una presenza ormai strutturata, articolando un percorso che va oltre la semplice esposizione. Il marchio tedesco, per il tredicesimo anno consecutivo partner della mostra-evento Interni, utilizza il Fuorisalone come piattaforma per riflettere sul rapporto tra design, tecnologia e trasformazione sociale. Il centro di questa narrazione è l’Audi Design Hub ospitato negli spazi di Portrait Milano, punto di arrivo di un itinerario che attraversa alcuni luoghi simbolo della città, dall’Università Statale al Quadrilatero della moda. Qui prende forma un dialogo che mette in relazione architettura, mobilità e percezione contemporanea. Elemento chiave è l’installazione “Origin”, sviluppata insieme allo studio Zaha Hadid Architects. Più che un’opera scenografica, si tratta di una struttura concepita come un passaggio simbolico: un portale che rappresenta l’evoluzione del linguaggio stilistico Audi. Le geometrie, essenziali e calibrate, riflettono una filosofia che punta a eliminare il superfluo per rendere leggibile la complessità. Un approccio che trova senso anche nel contesto attuale, segnato da un eccesso di stimoli visivi e informativi. All’interno di questo spazio, il tema del design si intreccia con quello della tecnologia ibrida, rappresentata da due modelli agli antipodi ma accomunati dalla stessa direzione evolutiva. Da una parte la monoposto Audi R26, espressione dell’ingresso del marchio in Formula 1 e banco di prova per soluzioni tecniche estreme. Dall’altra la nuova Audi RS 5, che trasferisce su strada una parte di questo know-how, introducendo per la prima volta nel mondo RS una configurazione plug-in. Il confronto tra queste due vetture non è solo tecnico. La R26 racconta una fase di trasformazione interna al marchio, legata alla necessità di ridefinire competenze, processi e identità in un contesto altamente competitivo come quello della Formula 1. La RS 5, invece, traduce questo cambiamento in un prodotto destinato all’uso quotidiano, mantenendo intatto il carattere sportivo ma affiancandolo a una maggiore attenzione all’efficienza

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Pubblicato il 17 Aprile 2026