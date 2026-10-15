Audace Cerignola, passo da grande: ora il Savoia per continuare a volare

Ultime in casa Audace Cerignola dopo la splendida vittoria di domenica scorsa in trasferta per 3-2 sul Crotone. La squadra allenata dal barese Raimondo Catalano vola a quota 14 punti, a una sola lunghezza dal quinto posto occupato dalla Casertana. La vetta è attualmente saldamente nelle mani della corazzata Potenza, che al momento sembra la compagine più forte del torneo con i suoi 22 punti, seguita dal Bari a -3, dal Sorrento a -4 e dal Catania a -6. Il Cerignola, fin qui, ha ottenuto un bottino di 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, con 14 gol fatti e 9 incassati.

Un cammino impreziosito dalle ottime prestazioni interne al “Monterisi”, dove i gialloblù sono imbattuti grazie ai due pareggi consecutivi contro Altamura e Casertana e ai due successi contro Giugliano e Cosenza, per un totale di 7 gol fatti e uno solo subito. Meno bene, invece, gli ofantini hanno fatto lontano dalle mura amiche, raccogliendo due vittorie e tre sconfitte, con un bilancio di 7 gol fatti e 8 subiti. Domenica alle ore 14:30 arriva però il Savoia, quindicesima forza del campionato. I campani proveranno a rovinare la festa della squadra pugliese al “Monterisi”, ma per l’Audace sarà fondamentale dare continuità al passo da prima della classe.

Questo match farà da trampolino di lancio per le successive sfide del mese, che vedranno il Cerignola impegnato prima nel derby in trasferta contro il Monopoli, resta ancora da capire se si giocherà al “Veneziani”, al “San Nicola” o in un altro impianto disponibile, alla luce delle verifiche in corso sulle condizioni del terreno di gioco del Veneziani, e poi in casa contro la corazzata Catania. Se la classifica attuale dovesse essere confermata, quella contro gli etnei si profilerebbe come un vero e proprio scontro diretto d’alta quota. Sognare non costa nulla. Fermo restando che la società chiede una salvezza tranquilla e un campionato più che dignitoso, l’obiettivo resta quello di poter puntare successivamente a una prestigiosa qualificazione ai playoff. (Ph. Audace Cerignola).



Pubblicato il 15 Ottobre 2026