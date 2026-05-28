Audace Cerignola, nel segno della continuità

“Identità, orgoglio di appartenenza e continuità”. Sono queste le parole d’ordine della nuova proprietà dell’Audace Cerignola, ribadite dal patron Gianni Nardiello nel corso dell’incontro di lunedì a Palazzo di Città, davanti a tifosi e stampa. Intanto il club gialloblù muove i primi passi concreti in vista della prossima stagione, partendo dalle conferme considerate strategiche. È ufficiale il rinnovo del direttore sportivo Elio Di Toro fino a giugno 2028, segnale chiaro della volontà di dare stabilità al progetto tecnico. Nel nuovo organigramma societario, oltre al presidente Nardiello, figurano Antonietta Ladogana come vicepresidente, Lio Lo Conte nel ruolo di direttore generale, Vito Manduano consigliere societario e Francesco Masiello direttore finanziario e responsabile dei rapporti con la Figc. Una struttura che, pur con il nuovo corso societario, mantiene continuità organizzativa rispetto al passato con l’obiettivo di consolidare la categoria e programmare il futuro. Possibili anche nuovi ingressi nello staff dirigenziale: tra i nomi che circolano ci sono quelli di Giacinto Allegrini, ex Cerignola e possibile vice direttore sportivo, e Carmine Cagnazzo. Sul fronte tecnico si lavora anche alla conferma di Vincenzo Maiuri. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con il ds Di Toro per definire il rinnovo. La volontà del tecnico sarebbe quella di proseguire l’esperienza in gialloblù e, salvo sorprese, non dovrebbero esserci ostacoli per la fumata bianca. Il primo obiettivo dichiarato resta la salvezza. Sul tavolo, però, c’è anche la questione stadio. Sono infatti previsti lavori di ampliamento del “Monterisi” per un importo complessivo di 2,8 milioni di euro. Gli interventi riguarderanno il settore ospiti e i distinti, con l’obiettivo di portare la capienza dell’impianto a 5.500 posti. La Regione Puglia ha autorizzato il progetto con una piccola variazione che richiederà un nuovo passaggio burocratico e una successiva approvazione. I tempi non saranno brevissimi, ma nei prossimi giorni potrebbero emergere ulteriori dettagli. Nel frattempo, la priorità della nuova proprietà resta la costruzione dell’organico per la prossima stagione. E il primo tassello, adesso, è la conferma di mister Maiuri. (Ph. Gianni Marino/Audace Cerignola).



Pubblicato il 28 Maggio 2026