Audace Cerignola: il sorpasso!

Allo stadio “D. Monterisi” si è giocata la quattordicesima giornata del girone H di Serie D: i padroni di casa dell’Audace Cerignola hanno ospitato l’FC Francavilla. Pugliesi e lucani sono le squadre maggiormente in forma del girone e arrivano entrambe motivate all’appuntamento domenicale, ben consapevoli dell’alta valenza dell’incontro, match che si conclude con l’Audace Cerignola che batte 2-0 il Francavilla e conquista la vetta, grazie ad una doppietta di Giancarlo Malcore.

Un gol per tempo per il centravanti gialloblu, che approfitta della doppia superiorità numerica maturata nel corso della gara per centrare un successo che vale il primo posto in classifica.

Allo stadio “D. Monterisi” nello scontro diretto arriva così la quinta vittoria consecutiva degli uomini di patron Quarto, il nono risultato utile in campionato.

Questi gli episodi più significativi della prima frazione di gioco: al 10’pt il Francavilla resta in dieci per il rosso diretto collezionato da Prisco per aver toccato la sfera con le mani fuori dall’area di rigore, intervento giudicato irregolare dal direttore di gara; al 23’pt arriva la prima rete del Cerignola grazie ad un calcio di rigore trasformato da Malcore.

L’avvio del secondo tempo si presenta favorevole agli ospiti malgrado siano in inferiorità numerica: gli ofantini tentano il tutto per tutto per ottenere il pareggio prima con Langone il cui potente tiro viene bloccato da Tricarico, che si ripete anche al 56′ sventando in corner il tiro di testa di Cristallo in seguito alla punizione battuta da Antonacci. Intorno all’ora di gioco l’Audace riprende in mano le fila del gioco. La svolta definitiva è data dal doppio giallo di Ferrante che lascia in nove i rossoblu. Il Cerignola capisce che è giunto il suo momento e Malcore al 71’ coglie in controtempo il portiere avversario e gonfia la rete con un tiro indirizzato nell’angolino: è il gol del 2-0 che infiamma lo stadio di Via Napoli.

Al termine del triplice fischio arbitrale nel Monterisi esplode l’entusiasmo. Dalla curva sud è un vero e proprio tripudio a favore della squadra, di mister Pazienza e del Presidentissimo Danilo Quarto che riportano il Cerignola nell’Olimpo del girone H

A bordo campo Danilo Quarto, acclamato come il Re di Cerignola, si concede a tutta la tifoseriae lo fa di fronte alla sua curva, dalla quale partono i cori dei tempi migliori.

Il presidente ringrazia i tifosi per il calore dimostrato e sprona i suoi uomini a non sedersi sugli allori e a guardare avanti, ricordando l’altro importante appuntamento che attende il Cerignola già mercoledì, nel turno infrasettimanale, con un altro confronto al vertice, nella trasferta di Bitonto.

“Stiamo continuando il nostro cammino senza alcuna pressione. Siamo una società a cui non manca nulla. Siamo consapevoli di cosa abbiamo allestito, abbiamo uno staff tecnico eccezionale che anche se inizialmente è stato un po’ contestato, nel lungo tempo sta dimostrando di essere un team con una mentalità vincente. Naturalmente i campionati si vincono alla fine della stagione e dobbiamo aspettare il 15 maggio per cantare vittoria. Con questa squadra è stato amore a prima vista e ho intenzione di dare tutto me stesso per portare a compimento il nostro progetto. Non ci siamo mai montati la testa e continuiamo a non montarcela neanche adesso e andiamo avanti a testa bassa, ma con tanta voglia di lottare con il coltello tra i denti, senza mai mollare. Ci aspettano altre gare molto impegnative e affronteremo qualsiasi tipo di partita con lo spirito giusto. Sono consapevole della nostra forza globale e dell’aria che si respira a Cerignola. L’immagine delle 2500 presenze di ieri al Monterisi rimarrà sempre impressa nella mia mente e spero che non resti un’immagine isolata, ma che possa ripetersi in ogni partita – queste le dichiarazioni di Danilo Quarto”.

Arbitro: Agostoni (Milano). Assistenti: Fanara (Cosenza)-Signorelli (Paola).

AUDACE CERIGNOLA-FRANCAVILLA 2-0

Audace Cerignola (4-3-3): Tricarico, Vitiello, Allegrini, Manzo, Dorval, Tascone (61′ Achik), Agnelli (73′ Giacomarro), Longo (85′ Russo L.), MIncica (61′ Maltese), Malcore (77′ Palazzo), Loiodice. A disposizione: Brescia, Silletti, Botta, Basile. Allenatore: Michele Pazienza.

Francavilla (3-5-2): Prisco, Russo F., Di Ronza (72′ Dopud), Ferrante, Cristallo (74′ Vaughn), Langone, Ganci (77′ Cabella), Melillo (66′ Polichetti), Antonacci, Croce, De Marco (11′ Daniele). A disposizione: Nicolao, Petruccetti, Gentile, Nolè. Allenatore: Nicola Ragno.

Reti: 24′ (rig.) e 71′ Malcore.

Ammoniti: Mincica (AC); Ferrante (F). Espulsi: Prisco (F) al 10′ per aver toccato il pallone fuori area con le mani, Ferrante (F) al 62′ per doppia ammonizione.

Angoli: 5-1. Fuorigioco: 4-0. Recuperi: 1′ pt, 3′ st.

