Audace Cerignola, continua l’assalto al campionato e domani c’è il Giugliano

Dopo il buon punto strappato contro l’Avellino che ha consentito la squadra di mister Raffaele di restare agganciata alla vetta in prima posizione a pari merito con Picerno 8davanti solo per migliore differenza reti), Catania e Sorrento, proseguono il loro assalto al campionato domani sera contro il Calcio Giugliano. Altra sfida difficile perché i campani in Lega Pro dallo scorso anno hanno cambiato poco, giocano un calcio efficace: hanno vinto la prima col Taranto e pareggiato con Avellino e Cavese, in quest’ultima senza subire reti, con cinque punti in classifica. Un cliente ostico, non meno di altre sfide perché il Cerignola non è pi una “Cenerentola” ma una squadra al terzo anno di fila che da quando sta nella categoria ha sempre centrato i playoff, e in questa stagione vuole ripetersi andando più avanti possibile.

Per raggiungere l’obiettivo ci vuole costanza e perdere anche meno possibile. Il direttore sportivo Elio Di Toro, della classifica e non solo ne ha parlato ai colleghi di Tmw spiega come nasce l’avvio sprint dei gialloblu. “L’inizio del campionato è stato positivo. Sono arrivati risultati che ci hanno dato fiducia, e penso sopratutto alle due trasferte contro Juventus Next Gen e Avellino. Il mercato? Capomaggio voleva fare un salto di categoria e non gli abbiamo mai tarpato le ali. Sono arrivate le richieste di Avellino e Catania ma alla fine si sono create le condizioni affinché potessimo rinnovare e siamo contenti di questo. Per quanto riguarda Parigini, si tratta di una situazione nata perché cercavo caratteristiche specifiche. Non avrei mai pensato di poterlo portare a Cerignola. Ho visto grande entusiasmo, parliamo di un ragazzo eccezionale, straordinario”. L’aver trattenuto Capomaggio col ragazzo rimasto molto motivato è sicuramente il più grande acquisto fatto. Intanto sulla prossima sfida coi campani, Di Toro dice: “Affrontiamo una squadra ostica e ben allenata. Sarà difficile. Ma in questo campionato è tutto sempre molto complicato”.

Per la sfida Audace Cerignola-Giugliano, gara valida per la quarta giornata di campionato e in programma domani 15 settembre ore 20:45 allo stadio “Monterisi” di Cerignola, la CAN serie C ha designato l’arbitro Edoardo Gianquinto della sezione di Parma. (Ph. G.Marino /Audace Cerignola).



Pubblicato il 14 Settembre 2024