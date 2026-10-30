Audace Cerignola a due facce: in casa vola, in trasferta fatica

L’Audace Cerignola dalle due facce: in trasferta ha vinto due volte e perso in quattro occasioni, l’ultima domenica scorsa al “Veneziani” nel derby col Monopoli, subendo in tutto 10 reti a fronte delle sole sette realizzate. In casa, invece, il rendimento è da squadra ai primi posti, perché gli ofantini hanno centrato tre vittorie e due sconfitte, per un totale di 7 gol fatti e solo due subiti. Sarebbe infatti sbagliato parlare di difesa da registrare fermandosi a leggere il dato globale delle 15 reti incassate, ma va fatto in ogni caso qualcosa per rimediare.

Resta da capire se sia una questione di approccio quando si gioca fuori, se a livello tattico la squadra si esponga troppo agli attacchi dei padroni di casa e manchi la giusta fase difensiva, oppure se a pesare sia la lunga lista degli infortunati che gli ofantini si trascinano. Lo stesso tecnico Raimondo Catalano, a fine partita, ha sottolineato le tante assenze. Dai lungodegenti Martinelli e Meli, due perni, a Perlingieri e Vinciguerra, che dovrebbero farcela: altri due tasselli importanti, con quest’ultimo miglior marcatore dell’Audace.

La partita di Monopoli ha restituito a pieno regime al tecnico Catalano anche Boccadamo, Gambale e Sena. L’occasione d’oro per rifarsi è sabato, allo stadio “Monterisi” di Cerignola, dove alle ore 14.30 arriva la quarta forza del campionato, nonché il secondo miglior attacco del torneo, con 21 reti. In trasferta ha ottenuto il maggior numero di vittorie insieme a Potenza e Sorrento, che però la precedono sia nella graduatoria generale sia in quella delle gare esterne: gli etnei hanno conquistato 9 punti, ma hanno anche subito due ko, mentre il Sorrento ne ha 10 e il Potenza 11. Al di là dei numeri, però, sono i giocatori a scendere in campo e mister Raimondo Catalano sta lavorando su ogni dettaglio per scardinare la difesa siciliana, non affatto irresistibile. (Ph. Audace Cerignola).



Pubblicato il 30 Ottobre 2026