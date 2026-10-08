Audace Cerignola, a Crotone serve più cinismo: Catalano cerca il riscatto

Mister Raimondo Catalano deve ripartire da una certezza granitica: la solidità e l’identità espresse dall’Audace Cerignola. Lo 0-0 interno contro l’Altamura ha lasciato l’amaro in bocca per l’immensa mole di gioco prodotta e le troppe occasioni sprecate sotto porta, ma la strada tracciata è quella giusta. Per la delicatissima trasferta di domenica, alle 14.30, allo stadio “Ezio Scida” contro il Crotone, il tecnico pugliese ha lavorato soprattutto sul cinismo negli ultimi sedici metri. Sul fronte formazione, permangono gli ultimi dubbi legati all’undici titolare. Catalano ritrova pedine importanti a centrocampo ed è intenzionato a confermare il collaudato assetto tattico, con il tridente chiamato a un immediato riscatto.

In casa gialloblù c’è la forte consapevolezza che, per espugnare lo “Scida”, servirà una prova di assoluto spessore, trasformando i rimpianti dell’ultimo turno in rabbia agonistica per ritrovare i tre punti. Guai, però, a sottovalutare il Crotone, fanalino di coda ancora a zero punti, ma costretto a partire con una pesante penalizzazione di sei punti. Una sfida, dunque, da affrontare con la massima attenzione e senza lasciare nulla al caso. Intanto, martedì sera è arrivata la stangata per Elio Di Toro.

Il dirigente del Cerignola è stato inibito fino al 20 ottobre 2026 e multato di 500 euro. Al termine della partita, nonostante fosse trattenuto da alcuni tesserati della propria squadra, sarebbe entrato sul terreno di gioco, avvicinandosi all’arbitro con fare minaccioso e rivolgendogli frasi irrispettose. A dirigere la gara sarà Gianluca Renzi di Pesaro, assistito da Antonio Aletta di Avellino e Alessandro Marchese di Napoli. Quarto ufficiale Domenico Castellone di Napoli, mentre l’operatore FVS sarà Luca Marucci di Rossano. (Ph. Audace Cerignola).



Pubblicato il 8 Ottobre 2026