Aubrey Plaza, morto il marito Jeff Baena: ipotesi suicidio

(Adnkronos) – Grave lutto per Aubrey Plaza. Il marito Jeff Baena è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles. Lo sceneggiatore e regista americano, autore di film indie come "Un weekend al limite" e "The Little Hours", aveva 47 anni. A riportare la notizia, è il portale d'informazione TMZ. I media Usa citano fonti delle forze dell'ordine secondo cui il corpo di Baena sarebbe stato trovato già privo di vita da un assistente che ha chiamato la polizia. Secondo il sito di gossip TMZ, Baena si sarebbe suicidato, ma l'ufficio del coroner della contea di Los Angeles, che ha disposto il sopralluogo nell'abitazione dell'attore, non ha reso nota al momento la causa ufficiale del decesso. Jeff Baena e Aubrey Plaza si sono conosciuti nel 2011 grazie alla passione per il cinema. L’attrice partecipò anche ad alcuni film del regista e nel 2020, dopo dieci anni di frequentazione, i due convolarono a nozze in segreto annunciandolo al pubblico nel maggio 2021. Nato il 29 giugno 1977 a Miami, in Florida, dopo essersi laureato alla New York University Film School, Baena si era trasferito a Los Angeles per iniziare la sua carriera a Hollywood. Diventato assistente di produzione per il regista Robert Zemeckis, lavorando a diversi film, poi ha lavorato come assistente al montaggio per lo sceneggiatore e regista David O. Russell. La svolta di Baena è arrivata quando ha co-sceneggiato "I Heart Huckabees – Le strane coincidenze della vita" (2004) insieme a Russell. Il film, candidato al Gotham Award per il miglior film, seguiva due "detective esistenziali" che cercavano di risolvere il significato di una serie di strane coincidenze. Baena ha debuttato alla regia con "Life After Beth – L'amore ad ogni costo" (2014), che ha anche scritto. Il film, interpretato da Aubrey Plaza nel ruolo della protagonista, è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival dello stesso anno, dove ha ricevuto una nomination al Gran Premio della Giuria ed è stato distribuito nelle sale da A24. Il suo progetto successivo, "Un weekend al limite" (2016), con Thomas Middleditch, ha debuttato anch'esso al Sundance Film Festival con una nomination al Gran Premio della Giuria prima di essere distribuito da Lionsgate. Baena ha anche scritto e diretto il film "The Little Hours" (2017), interpretato da Plaza e candidato al premio del pubblico al Festival internazionale del cinema di Edimburgo, e ha co-sceneggiato, diretto e prodotto "Horse Girl" (2020), interpretato da Dave Franco e Allison Brie. Entrambi i film hanno debuttato anche al Sundance. Ha poi co-sceneggiato e diretto la commedia romantica "Spin Me Round – Fammi girare" (2022), con Brie e Plaza. Per quanto riguarda la televisione, Baena ha creato, diretto e prodotto "Cinema Toast" (2021). La serie antologica di Showtime ha messo insieme filmati di film ormai di dominio pubblico. Brie, Christina Ricci, Da'Vine Joy Randolph e Jake Johnson sono stati tra i protagonisti dello show. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Gennaio 2025