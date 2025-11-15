Attualità

Attraversa carreggiata sulla provinciale, 27enne travolto e ucciso da camion

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un giovane di 27 anni è morto investito da un camion ieri sera sulla strada provinciale 231 nei pressi di Corato, in provincia di Bari, mentre stava attraversando la carreggiata. Sul posto è intervenuta la Polizia locale.  La giovane vittima è di Corato come l'autista del mezzo che si è fermato per i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto sulla carreggiata in direzione nord.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Stazione di polizia salta in aria, esplosi ordigni dopo sequestro: 9 morti in India

33 minuti fa

Gaza, lunedì il voto all’Onu sul piano di Trump per la Striscia

1 ora fa

Tu si que vales, stasera 15 novembre: anticipazioni e ospiti

2 ore fa

Cinetek, come funziona la piattaforma streaming ‘anti-Netflix’ e senza algoritmo

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio