Attivo lo Sportello online Scuola Famiglia

E’ attivo da qualche giorno lo Sportello online Scuola Famiglia, ideato all’interno di RiGenerAzioni, il progetto selezionato da Impresa Sociale con i Bambini nell’ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Minorile. Lo sportello si inserisce nelle attività che i partner di progetto stanno portando avanti in questo difficile periodo di pandemia. “La nostra attività non si è mai fermata” ha commentato il Presidente dell’Aps Sacro Cuore, associazione capofila del progetto. “Abbiamo cercato di dare supporto ai ragazzi e alle famiglie elaborando una serie di iniziative e servizi che potessero essere usufruite attraverso l’utilizzo di piattaforme o social”. Lo Sportello online Scuola Famiglia è uno spazio di consulenza per docenti, genitori e adolescenti che vogliono riflettere, orientarsi e confrontarsi sui temi dell’educazione e della formazione. Sono tanti gli obiettivi che si prefigge lo sportello e tutte volte a migliorare la qualità della vita di chi ne usufruirà. Lo sportello tra l’altro punterà l’attenzione sulle capacità relazionali, sulla gestione delle emozioni e degli stati d’animo, ma orienterà anche i ragazzi alla scelta lavorativa o scolastica. “E’ molto importante essere vicini ai nostri ragazzi e alle loro famiglie in questo periodo storico così straordinario. Ecco perché crediamo fortemente che questo sportello” sottolinea Marino “possa rappresentare un momento di crescita per tutti i ragazzi del progetto e le loro famiglie”. Il team di esperte è formato dalla dottoressa Maria Felicia Vizzarri, psicologa dell’età evolutiva, e la dottoressa Angela Maria Spagnuolo, psicoterapeuta. Per prenotare un appuntamento online con il team di professioniste si può inviare una mail all’indirizzo sportellorigenerazionimail.com.

