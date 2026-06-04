Attivo il nuovo angiografo al Masselli Mascia di San Severo

Entra in funzione al Presidio ospedaliero “Teresa Masselli Mascia” di San Severo il nuovo angiografo destinato alla Cardiologia interventistica. L’apparecchiatura, acquistata da Asl Foggia con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie aziendali e consentirà l’attivazione della nuova sala dedicata alle procedure coronariche.

L’investimento, pari a circa 500 mila euro, rientra nel progetto di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparecchiature Sanitarie, previsto dalla Missione 6 – Componente 2 del PNRR.

Il nuovo sistema angiografico Canon Alphenix è stato installato nella sala di Emodinamica ed è dotato di tecnologia di ultima generazione. Il sistema, montato a soffitto si avvale di un detettore da 30×30 centimetri, consente di acquisire immagini ad altissima risoluzione riducendo sensibilmente l’esposizione ai raggi X sia per i pazienti sia per gli operatori sanitari.La dotazione tecnologica comprende inoltre il monitor BARCO MDSC-8258 MNA da 58 pollici con risoluzione Ultra HD a 8 Megapixel, l’iniettore di mezzo di contrasto Acist CVi per una gestione ottimizzata della somministrazione del farmaco e software avanzati come 3D-ANGIO e Multimodality RoadMap, che consentono la sovrapposizione di immagini anatomiche pre-acquisite con la fluoroscopia in tempo reale, migliorando la precisione e la sicurezza delle procedure interventistiche.Prima dell’avvio delle attività cliniche sono state completate tutte le fasi previste per la messa in funzione dell’apparecchiatura: installazione e calibrazione del sistema, configurazione dei software avanzati, collaudo tecnico e formazione specialistica del personale sanitario.Le attività formative, indispensabili per l’utilizzo delle nuove tecnologie, si sono svolte alla presenza del Commissario Straordinario di ASL Foggia Antonio Nigri, a conferma dell’attenzione dell’Azienda verso l’innovazione e la crescita professionale degli operatori.Attualmente l’attività del laboratorio di Emodinamica comprende prevalentemente esami coronarografici diagnostici, procedure di angioplastica coronarica e interventi di rivascolarizzazione in emergenza nei pazienti colpiti da infarto miocardico acuto.

“L’installazione del nuovo angiografo costituisce un passaggio fondamentale in vista dell’attivazione della nuova sala di Cardiologia Interventistica di ASL Foggia, dichiara Vito Sollazzo, Direttore della UOC Cardiologia-UTIC del Presidio Ospedaliero Masselli Mascia di San Severo. L’evoluzione delle procedure interventistiche cardiologiche richiede tecnologie sempre più avanzate, capaci di coniugare precisione diagnostica, efficacia terapeutica e sicurezza. Grazie alle innovazioni software integrate e al supporto di sistemi basati sull’intelligenza artificiale, il nuovo angiografo consentirà di migliorare ulteriormente la qualità delle prestazioni offerte ai pazienti, garantendo immagini più nitide, dettagliate e definite durante procedure complesse, come il posizionamento di stent, le embolizzazioni e le ablazioni, con significativa riduzione dell’esposizione radiologica sia per i pazienti sia per gli operatori sanitari. Si tratta di un investimento strategico che amplia le nostre possibilità di intervento e rafforza la capacità di risposta del territorio alle patologie cardiovascolari più complesse”.Grazie al nuovo angiografo sarà possibile ampliare ulteriormente l’offerta assistenziale attraverso procedure ad elevata complessità, tra cui la rivascolarizzazione di lesioni calcifiche e occlusioni coronariche croniche, il trattamento delle patologie vascolari degli arti inferiori e delle carotidi, la chiusura del forame ovale pervio e la diagnosi e ablazione transcatetere mediante radiofrequenza di aritmie complesse.



Pubblicato il 4 Giugno 2026