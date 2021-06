Atteso il presidente della Camera Roberto Fico e lo scrittore inglese Patrick McGrath

Nuovo capitolo del Libro Possibile a Vieste: attesa la terza carica dello Stato il presidente della Camera Roberto Fico e lo scrittore inglese Patrick McGrath. Il Festival estivo diretto da Rosella Santoro pubblica online sul suo sito il programma delle quattro serate eXXtra che, per la prima volta, si svolgono nello splendido borgo marino a Nord della Puglia il 22, 23 e il 29, 30 luglio nella “perla del Gargano”, Vieste. L’incipit del Libro Possibile a Vieste si preannuncia decisa-mente rock con l’apertura, il 22 luglio, affidata a Piero Pelù in veste di scrittore con il suo li-bro ‘Spacca l’infinito’ (ed. Giunti). A seguire, si volge lo sguardo verso l’America contemporanea di Trump e Biden con i giornalisti Francesco Costa e Giovanna Pancheri, autori rispettivamente di ‘Una storia americana’ (Mondadori) e ‘Rinascita Americana’ (Sem). Si prosegue con l’intervista incrociata tra il comico Dario Vergassola e Alessio Giannone in arte Pinuccio, l’inviato da Bari di Striscia La Notizia, per una presentazione inusuale a due voci dei rispettivi libri ‘Le sto-rie di un mondo immaginario’ (Baldini+Castoldi) e ‘Annessi e Connessi’ (Mondadori). Finale di se-rata con il critico Vittorio Sgarbi che con parole e immagini presenta il suo libro ‘Ecce Caravaggio’ (La Nave di Teseo).La sera del 23 luglio c’è grande attesa per l’incontro con l’ospite internaziona-le Patrick McGrath che parla del suo ultimo thriller new gothic, ‘La lampada del diavolo ‘(La nave di Teseo), con la lettura di alcuni passi scelti a cura del talentuoso attore foggiano, Gianmarco Saurino. Inoltre, sono protagonisti della serata: Mario Tozzi che, con uno spettacolo inedito dal ti-tolo ‘I padroni del mondo’ parla di ecologia, evoluzione, storia e pandemie con gli interventi musi-cali dell’apprezzato ed eclettico jazzista Enzo Favata; l’economista Carlo Cottarelli parte dal suo libro ‘All’inferno e ritorno’ (Feltrinelli) per una riflessione sulla rinascita del nostro Paese e con un’incursione telefonica di Pinuccio; il vicedirettore di Rai1, giornalista di origine tarantina, Angelo Mellone è sul palco assieme a Gigi Marzullo per un’intervista incrociata sui rispettivi libri ‘Nelle migliori famiglie’ (Mondadori) e ‘Si faccia una domanda’ (RaiLibri). Finale di serata con l’intervento del direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio dal titolo ‘Il Golpe Buono e il Go-verno dei migliori’, ovvero una personale e lucida analisi di attualità politica che parte dal suo ultimo lavoro editoriale ‘I segreti del Conticidio’ (PaperFirst). Il 29 luglio il Libro Possibile porta a Vieste la terza carica dello Stato Roberto Fico per dibattere su ‘SUD, cultura e ripartenza’ con il giornalista di La7 Paolo Celata.

Condividi sui Social!