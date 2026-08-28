Atterrati al Gino Lisa i Fire Boss della Protezione civile

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e l’assessore all’Ambiente e alla Gestione delle Emergenze, Debora Ciliento, hanno assistito ieri all’arrivo all’aeroporto Gino Lisa di Foggia dei due Fire Boss che il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha deciso di dislocare nello scalo foggiano per rafforzare il dispositivo impegnato nella campagna antincendio boschivo.

“Ringraziamo la Protezione civile nazionale con la quale non abbiamo mai smesso di collaborare in questi mesi – commentano Decaro e Ciliento -. L’arrivo di questi Fire Boss al Gino Lisa di Foggia rafforza la presenza della Protezione civile nazionale su tutta la linea adriatica e certamente per la Puglia sono un presidio importante nella campagna antincendio boschivo, su cui sono impegnati tutti gli sforzi possibili sia a livello regionale sia nazionale. Ringraziamo il capo della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano e il ministro Musumeci per l’attenzione e l’aiuto che non è mai mancato in questi mesi difficili per la Puglia”.

Una presenza che assume un peso ancora maggiore alla luce dei danni provocati dalle fiamme nelle ultime settimane e di un’emergenza che non riguarda soltanto lo spegnimento dei roghi, ma anche l’individuazione delle loro cause. “I numeri sugli incendi e sui danni provocati dai roghi sono preoccupanti e solo un’alleanza con Forze dell’ordine e Magistratura può aiutarci a contrastare l’azione criminale di chi appicca il fuoco. Chiediamo ancora una volta ai cittadini di denunciare, segnalare e aiutarci a proteggere il nostro territorio”, aggiungono Decaro e Ciliento. Il Fire Boss è la versione anfibia dell’Air Tractor AT-802, un aereo monomotore turboelica utilizzato nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che, grazie a speciali galleggianti, può caricare acqua direttamente da laghi o dal mare e tornare rapidamente sull’area interessata dalle fiamme, con una capacità di circa 3.500 litri di acqua o liquido estinguente.



Pubblicato il 28 Agosto 2026