Primo Piano

“Attenzione sulla Capitanata e sul futuro dei giovani”

L'arcivescovo di Foggia dal Papa, 'qui forte voglia di riscatto'

Foto di Quotidiano di Foggia Quotidiano di Foggia
Monsignor Giorgio Ferretti, arcivescovo della diocesi Foggia-Bovino, è stato ricevuto ieri mattina in udienza privata da Papa Leone XIV. Lo fa sapere una nota dell’arcidiocesi di Foggia-Bovino. Monsignor Ferretti ha sottolineato “le problematiche della terra di Capitanata ma anche la grande voglia di riscatto della nostra gente”. “La Chiesa e il suo rapporto con la società e il mondo della cultura – si legge nella nota dell’arcidiocesi – sono stati al centro della conversazione; come anche – continua la nota – le difficoltà di vita della gente, dei più poveri, dei migranti, la piaga della disoccupazione e della criminalità. Una particolare attenzione è stata posta ai giovani e al loro futuro”. Il Papa ha chiesto all’arcivescovo “di portare alla chiesa di Foggia-Bovino la sua benedizione e il suo saluto, esortando tutti a vivere e a comunicare l’amicizia e la sequela di Gesù Cristo”. Il Pontefice, riferisce ancora l’arcidiocesi pugliese, “ha inoltre esortato la chiesa di Capitanata di aprirsi a un tempo di estroversione e comunicazione della vita buona del Vangelo”. Monsignor Ferretti, infine, lo ha ringraziato “per la sua vicinanza alla nostra terra e per il suo instancabile messaggio di pace”.

 


Pubblicato il 6 Gennaio 2026

