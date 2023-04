Attentato Tel Aviv, “nessun proiettile nel corpo di Alessandro Parini”

(Adnkronos) – L'Istituto di medicina legale di Tel Aviv ha smentito alcune notizie riportate da media italiani, precisando che non è stato ritrovato alcun proiettile nel corpo di Alessandro Parini, morto nell'attacco di due sere fa sul lungomare. Lo riferisce l'emittente israeliana N12. "Parini è rimasto gravemente ferito alla testa e alla schiena a seguito dell'urto con il veicolo, e sul suo corpo non ci sono segni di arma da fuoco", si legge. Sono intanto rientrati in Italia i compagni di viaggio dell'avvocato 35enne. Il gruppo ha viaggiato su un aereo di linea che è atterrato intorno alle 19 di ieri sera all'aeroporto 'Leonardo da Vinci' di Fiumicino. Subito dopo, scortato dalla polizia, ha lasciato lo scalo romano. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Aprile 2023