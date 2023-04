Attentato Tel Aviv, Alessandro Parini morto per impatto con auto

(Adnkronos) – Alessandro Parini, ucciso nell'attacco terroristico di venerdì sera sul lungomare di Tel Aviv, è morto a seguito dell'impatto con l'auto alla cui guida c'era un arabo-israeliano poi ucciso dalla polizia. La conferma arriva dall'autopsia eseguita oggi al policlinico Gemelli che ha escluso la presenza, come già emerso dagli esami effettuati in Israele, di segni di arma da fuoco sul corpo dell'avvocato. Nell’inchiesta aperta dalla procura di Roma si procede per i reati di attentato con finalità di terrorismo, omicidio e lesioni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Aprile 2023