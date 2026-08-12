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Attentato Ranucci, Lavitola ammette: “Sono io il mandante”

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(Adnkronos) – “Lavitola ha confermato l'ipotesi accusatoria della procura ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato" al conduttore di Report Sigfrido Ranucci "e dice di averlo fatto per tutelare l’incolumità di Ranucci che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo e fargli innalzare il livello di protezione”. Così l’avvocato Sergio Cola al termine dell’interrogatorio di garanzia di Valter Lavitola nel carcere di Rebibbia.   
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Agosto 2026

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