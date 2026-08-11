Attentato a Ranucci, domani interrogatorio garanzia per Lavitola a Rebibbia

(Adnkronos) – E’ stato fissato per domani, mercoledì 12 agosto, in tarda mattinata l’interrogatorio di garanzia per Valter

Lavitola,

arrestato ieri con l’accusa di essere il mandante dell’attentato nell’ottobre scorso davanti all’abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido

Ranucci. Lavitola, al quale viene contestato anche il metodo

mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia dopo che i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Iole Moricca a seguito della richiesta avanzata dalla procura di Roma. "L'attentato dell'ottobre scorso davanti all’abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci è stato commissionato “da Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti” dell’indagato “in ambito politico”, è emerso dalle carte dell'ordinanza del gip di Roma Iole Moricca, aggiungendo: "Se infatti lo scopo era quello di favorire l'ascesa politica del giornalista Ranucci ed evidentemente assicurarsi per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario politico ipotizzato – si legge nell’ordinanza disposta in seguito all’inchiesta della procura di Roma con le indagini delegate ai carabinieri del Nucleo Investigativo – è indubbio che nella ideazione dell'indagato Lavitola, agli occhi della vittima e dell'opinione pubblica l'evento delittuoso doveva apparire come un atto intimidatorio o ritorsivo, comunque un avvertimento rivolto al giornalista Ranucci per intimorirlo rispetto alla prosecuzione delle sue inchieste, ma mai per porre in effettivo pericolo l'incolumità del giornalista". L’inchiesta, coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi e avviata dal pm Carlo Villani, passato a dirigere la procura di Velletri, seguita ora dal pm della Dda Edoardo De Santis, ha già portato a fine giugno all’esecuzione di quattro misure cautelari nei confronti di tre uomini e una donna ritenuti esecutori materiali dell’attentato e accusati a vario titolo di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dall’aver agito in più di cinque persone e con modalità di tipo mafioso. Destinatario della misura emessa ieri dal gip è anche Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola, che attualmente si troverebbe in Africa. Nei suoi confronti i pm capitolini avvieranno l’iter per l’estradizione. Intanto, sul futuro della trasmissione condotta da Ranucci su Rai3, Report, è appena intervenuto il ministro Matteo

Salvini. Durante una visita al Polo di interscambio del Pigneto a Roma, alla domanda: "La trasmissione Report dovrebbe continuare senza il conduttore Sigfrido Ranucci?", il leader della Lega ha risposto: "Si, credo che ci dovrebbe essere una pausa. Piena solidarietà" per chi ha subito un attentato ma la situazione "va chiarita", ha concluso.

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Pubblicato il 11 Agosto 2026