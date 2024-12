Attentato a Magdeburgo, Viminale convoca riunione Comitato antiterrorismo

(Adnkronos) – All'indomani dell'attentato di Magdeburgo, in Germania, il Viminale ha convocato una riunione del Comitato analisi strategica antiterrorismo. L'incontro è attualmente in corso. Il bilancio dell'attacco si è aggravato: i morti sono saliti a cinque (tra questi c'è un bambino), mentre i feriti sono oltre 200, di cui 41 in gravi condizioni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Dicembre 2024