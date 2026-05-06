“Attendiamo risposte”. Parolin: “Serve lavorare insieme”

“Siamo parzialmente soddisfatti perché il cardinale ci ha ascoltato per oltre due ore, ma al momento non abbiamo ricevuto alcuna risposta concreta, abbiamo rappresentato tutte le nostre preoccupazioni e adesso attendiamo nei prossimi giorni valutazioni e decisioni”. Lo dichiara Luigi Giorgione, segretario della Uil Fp di Foggia, commentando il confronto con il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Una riunione, durata oltre due ore e successiva alla cerimonia per il settantesimo anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza, che si è concentrata sui principali nodi della vertenza sindacale che riguarda il personale dell’ospedale fondato da Padre Pio. “Gli arretrati, l’adeguamento del contratto e soprattutto quale sarà il futuro di Casa Sollievo: sono le domande che aspettano ancora una risposta”, aggiunge il sindacalista. Per Angelo Ricucci, segretario della Fp Cgil, “non si può prescindere dall’annullamento della proposta di contratto della sanità privata, dall’adeguamento degli arretrati e dal riconoscimento del contratto”. “Il cardinale, secondo quella che è stata la nostra impressione, ha registrato in modo concreto tutte le richieste avanzate dai lavoratori”, prosegue Ricucci. “Ci aspettiamo quanto prima risposte che devono necessariamente arrivare”, conclude.

A margine dell’incontro, il cardinale Pietro Parolin ha parlato con i giornalisti soffermandosi sulle difficoltà che attraversano il sistema sanitario. “C’è bisogno del contributo di tutti affinché queste regole e queste normative possano essere applicate e si superino le difficoltà presenti nella sanità”, ha dichiarato. Il segretario di Stato Vaticano ha inoltre richiamato il valore simbolico e spirituale della struttura sanitaria voluta da Padre Pio. “Casa Sollievo della Sofferenza ha un valore aggiunto perché è nata dalla volontà di Padre Pio, che non abbandonerà mai la sua opera e continuerà a custodirla”, ha affermato. Parolin ha infine invitato tutte le parti coinvolte a collaborare per garantire continuità e stabilità alla struttura. “Quando esistono situazioni di crisi o difficoltà, l’importante è remare tutti nella stessa direzione”, ha concluso.



Pubblicato il 6 Maggio 2026