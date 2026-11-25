(Adnkronos) – Il Comando generale dell’Esercito nazionale libico (Lna) ha minacciato “vendetta” per la morte di due militari feriti nell’attacco dell’Ucraina contro una nave russa a Bengasi. Secondo una nota citata da Alwasat, “il sangue dei martiri non sarà stata versato invano” e il loro diritto ad avere giustizia “non cadrà per prescrizione”. I due soldati saranno vendicati, con una risposta che arriverà “nel posto e nel momento giusto, e con mezzi appropriati”.

A dare la notizia della morte era stato sui social Saddam Haftar, figlio del maresciallo Khalifa Haftar: “È con profonda tristezza e grande orgoglio che oggi rendo omaggio a due eroi delle nostre forze navali”.

A commentare la possibilità che la Libia agisca contro Kiev anche il Cremlino. “Nessuno Stato lascia impunito qualsiasi attentato alla vita del proprio personale militare”, ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov in un punto stampa.

Rispondendo poi a una domanda se Mosca stia valutando di prendere di mira navi ucraine in porti stranieri dopo l’attacco a una corvetta russa, Peskov ha affermato che “verrà fatto tutto ciò che è necessario fare nell’ambito di un’operazione militare speciale per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Oggi tutta la ‘dinastia’ Haftar si trovava in Turchia., dove il presidente Recep Tayyip Erdogan ha ricevuto ad Ankara il leader della Cirenaica. L’incontro di oggi segna l’avvicinamento dei due ex rivali.

Secondo quanto scrive il Libya Observer, negli incontri avuti ad Ankara il generale Khalifa Haftar si è presentato con tre dei suoi figli – Saddam, l’erede designato e vice comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna), Belqassem, capo del Fondo per la ricostruzione e lo sviluppo, e Khaled, capo dello Stato maggiore libico – e due generi. Una delegazione, sottolinea il sito, che ha escluso “politici e diplomatici dell’est” e la cui composizione sottolinea “l’approccio dinastico alla governance ed alla politica estera” che sta portando avanti l’83enne Haftar, “emarginando la rappresentanza istituzionale in negoziati internazionali cruciali”. I generi, entrambi generali, sono l’uno il segretario e l’altro il capo di gabinetto di Khalifa Haftar.

Haftar ad Ankara ha visto anche il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, il capo dei servizi Ibrahim Kalin, il ministro dell’Energia e alti ufficiali delle forze militari. Nel corso dell’offensiva della primavera del 2019, quando Haftar aveva cercato di avanzare verso ovest, la Turchia era intervenuta a sostegno del governo di Tripoli, inviando consiglieri militari, mezzi per il trasporto truppe corazzati e droni. Mentre Haftar era sostenuto da Egitto, Emirati arabi uniti e Russia. Erdogan parlava allora di Haftar come di un “mercenario”.

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Pubblicato il 25 Novembre 2026