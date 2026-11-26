(Adnkronos) – La Fifa è stata vittima di un attacco hacker, in cui sono stati sottratti dati personali e aziendali. Come riportato dal sito specializzato ‘The Record’, tra i dati sottratti ci sarebbero anche documenti finanziari e legali, oltre che informazioni riservate sui vertici. Oggi, giovedì 26 novembre, un portavoce della Federazione ha spiegato al portale: “La Fifa sta collaborando strettamente con le autorità competenti, comprese le forze dell’ordine”. E ancora: “Condanniamo con la massima fermezza l’acquisizione e la pubblicazione illegali di informazioni, in particolare dei dati personali. Tali azioni costituiscono una grave e inaccettabile violazione della privacy e possono avere conseguenze significative per le persone coinvolte”.

Cos’è successo? Pochi giorni fa, il gruppo di criminali informatici ‘Handsome Boy Hacking Club’ (Hbhc) aveva affermato di aver sottratto oltre 12 GB di dati dall’organizzazione e di aver tentato di estorcere denaro alla stessa, senza però riuscirci. Non si tratta di un caso isolato: l’episodio arriva dopo altri importanti attacchi ai campionati europei. Anche la Liga, il massimo campionato di calcio spagnolo, ha dichiarato che alcuni hacker hanno sottratto informazioni personali dei tifosi nel corso di un attacco informatico che ha colpito i suoi servizi digitali e quelli di diversi club spagnoli.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Novembre 2026