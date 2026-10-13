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Attacco hacker ai supermercati: scongelati centinaia di frigoriferi

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Secondo quanto riferisce Bfmtv, gli hacker “sono riusciti ad azionare da remoto lo scongelamento dei sistemi di refrigerazione di numerosi negozi”. Le catene interessate hanno fatto sapere di aver dovuto buttare tutti i prodotti che erano contenuti nei frigoriferi colpiti dall’attacco hacker. E. Leclerc ha confermato ad Afp che “l’attacco informatico ha colpito uno dei nostri fornitori di sistemi di refrigerazione” provocando “ripercussioni sulle operazioni dei sistemi in diversi negozi”. 🔴Segui Adnkronos su Google: https://profile.google.com/cp/CgovbS8wNHk5OTRq ⏯️🆕Per non perdere altre video notizie iscriviti al nostro canale Youtube #attaccohacker #francia #supermercati


Pubblicato il 13 Ottobre 2026

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