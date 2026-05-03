Attualità

Attacco hacker a Sistemi informativi (Ibm), servizi interessati sono stati ripristinati

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Attacco hacker a Sistemi informativi, la società controllata da Ibm attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni It e che gestisce l'infrastruttura tecnologica per la pubblica amministrazione italiana e diversi grandi aziende. L'attacco è stato contenuto, il sistema è stato stabilizzato e i servizi sono stati ripristinati. "Recentemente – sottolinea Ibm che conferma l'attacco hacker – abbiamo identificato e contenuto un incidente di sicurezza informatica, attivando immediatamente i nostri protocolli di risposta agli incidenti e coinvolgendo i principali esperti di sicurezza informatica, interni ed esterni, per affrontare la situazione".  I sistemi di Sistemi Informativi, spiega Ibm, "sono stati stabilizzati, i servizi interessati sono stati ripristinati e continuiamo a monitorare il nostro ambiente mentre indaghiamo sulla questione, collaboriamo con le autorità e forniamo supporto ai clienti interessati”. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Juventus-Hellas Verona, Gagliardini travolge David: fallo era da rosso?

9 minuti fa

Zverev e la ‘supplica’ a Sinner: “Prenditi una pausa al Roland Garros”

18 minuti fa

Omicidio Bongiorni a Massa, indagato per rissa anche il cognato della vittima

29 minuti fa

Formula 1, oggi Gp di Miami – Diretta

38 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio