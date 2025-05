Attacco con coltello alla stazione di Amburgo: almeno 12 feriti. Arrestata una donna

(Adnkronos) – Grave episodio di violenza oggi, venerdì 23 maggio, alla stazione centrale di Amburgo, dove almeno 12 persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco con un coltello. Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, l'aggressione è avvenuta sul binario 13/14 e ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine e dei soccorritori.

La polizia federale ha confermato l’arresto di una donna sospettata di essere l'autrice dell’attacco. Tra i feriti, tre versano in condizioni critiche, altri tre sono gravemente feriti e sei hanno riportato lesioni lievi. Alcuni dei feriti sarebbero stati assistiti direttamente a bordo dei treni. Al momento, non sono ancora noti i motivi del gesto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Maggio 2025