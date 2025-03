Attacco all’Ue? Il kit anti-crisi della commissaria: “Ecco la mia borsa da sopravvivenza” – Video

(Adnkronos) – La Commissaria Ue per la gestione delle crisi Hadja Lahbib ha pubblicato oggi, mercoledì 26 marzo, un video per mostrare tutto quello che serve per "sopravvivere alle prime 72 ore" in caso di attacco da parte di un Paese nemico. "Bisogna essere pronti a tutto", questo deve essere, scrive nel post su X, il nuovo stile di vita europeo. "Ecco cosa c'è nella mia borsa, 'edizione survival'" dice nel video, mostrando tutto l'occorrente per sopravvivere al peggio. "Gli occhiali, se vuoi vedere quello che sta succedendo, o no", aggiunge, togliendoseli. Accendino, coltellino svizzero militare, acqua, medicinali, una torcia, documenti d'identità in busta plastificata, fiammiferi, accendino, cibo e contanti perché, dice, "in caso di crisi il cash è il re, la carta di credito o il bancomat sono poco meno che un pezzo di plastica". Da non dimenticare anche il caricabatterie e la power bank, un mazzo di carte per distrarsi e la radio, la più piccola che avete. Lahbib, ex giornalista belga, già ministra, ha parlato poi anche del kit per sopravvivere 72 ore, citando la pasta alla puttanesca. "A casa ho già tutto il necessario per prepararla – ha detto, rispondendo a una cronista britannica durante una conferenza stampa a palazzo Berlaymont -. Pasta, pomodori, capperi, olive….E' una grande ricetta". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



