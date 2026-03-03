Attacco all’Iran, sale prezzo petrolio. Pioggia di rialzi per benzina e diesel

(Adnkronos) –

I prezzi del petrolio hanno registrato un incremento per il terzo giorno consecutivo, dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran e la risposta di Teheran, unitamente alle minacce alla navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz. Una pioggia di rialzi oggi ha riguardato anche i prezzi di benzina e diesel. I futures sul greggio Brent sono arrivati a oltre 80 dollari al barile, a 80, 25 dollari, segnando un aumento del 3,33%. Nella giornata di lunedì, il contratto aveva raggiunto un picco di 82,37 dollari, il valore più elevato da gennaio 2025, sebbene avesse successivamente ridotto tali guadagni per chiudere in rialzo del 6,7%. Il greggio West Texas Intermediate statunitense è progredito di 1,17 dollari, corrispondenti all'1,6%, attestandosi a 72,40 dollari al barile. Nella sessione precedente, il contratto era inizialmente salito al suo massimo da giugno 2025, prima di ritracciare e chiudere comunque in aumento del 6,3%. E stamattina i primi effetti sono arrivati anche sui prezzi di benzina e gasolio. Se l’impatto sul Brent è stato finora tutto sommato limitato (+6,7%), quello sul gasolio è stato dirompente: la quotazione è aumentata di oltre il 16%, toccando un livello raggiunto l’ultima volta il 14 febbraio del 2024, oltre due anni fa, mentre la quotazione della benzina è al massimo dal 23 giugno 2025. Questo ha scatenato un giro di rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, i cui effetti sulle medie nazionali dei prezzi praticati si vedranno compiutamente da domani. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di quattro centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP registriamo un rialzo di tre centesimi sulla benzina e di sei sul gasolio. Per Q8 +5 centesimi su entrambi i prodotti, per Tamoil +3. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,674 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,683, pompe bianche 1,656), diesel self service a 1,728 euro/litro (invariato, compagnie 1,739, pompe bianche 1,708). Benzina servito a 1,813 euro/litro (invariato, compagnie 1,860, pompe bianche 1,726), diesel servito a 1,865 euro/litro (invariato, compagnie 1,914, pompe bianche 1,775). Gpl servito a 0,690 euro/litro (invariato, compagnie 0,701, pompe bianche 0,678), metano servito a 1,403 euro/kg (-1, compagnie 1,415, pompe bianche 1,394), Gnl 1,231 euro/kg (-1, compagnie 1,238 euro/kg, pompe bianche 1,226 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,778 euro/litro (servito 2,039), gasolio self service 1,830 euro/litro (servito 2,090), Gpl 0,829 euro/litro, metano 1,462 euro/kg, Gnl 1,301 euro/kg. Apertura in rosso per le Borse. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha avviato gli scambi lasciando sul terreno l'1,68% e scivola a 45.501 punti. Le tensioni geopolitiche internazionali pesano anche sulle principali Borse europee. A registrare il dato peggiore è Francoforte, con l'indice Dax che cede l'1,90%. Male anche Parigi, che lascia sul parterre l'1,29%, mentre Londra perde lo 0,94%. Dati fortemente negativi arrivano anche da Tokyo, dove stamane il Nikkei ha terminato le contrattazioni con un ribasso del 3,08%. Contrastata, invece, Wall Street che ieri sera ha concluso la seduta di scambi con il Dow Jones in calo dello 0,15% e il Nasdaq in rialzo dello 0,36%.





Pubblicato il 3 Marzo 2026